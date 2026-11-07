Профсоюзы работников образования и науки Франции призвали к новой общенациональной забастовке 10 ноября, требуя повышения зарплат, улучшения условий труда и увеличения финансирования отрасли. Об этом говорится в совместном заявлении профсоюзных организаций, опубликованном на сайте CGT Éducation.

«Мы призываем провести во вторник, 10 ноября, день протестных действий, включающий демонстрации, митинги и забастовки, в поддержку молодежи, работников национальной системы образования, высшей школы и научно-исследовательской сферы», – говорится в заявлении.

Одной из причин недовольства стало решение правительства провести 9 ноября конференцию по вопросам заработной платы. Профсоюзы опасаются, что представителей государственного сектора к обсуждению не допустят.

«Если это подтвердится, то станет очередной провокацией», – предупредили авторы заявления.

Помимо повышения зарплат, профсоюзы требуют создать дополнительные рабочие места, улучшить условия труда и увеличить бюджетные расходы на образование и научные исследования. Среди конкретных требований – открытие 15 тыс. штатных должностей в системе высшего образования и науки, отказ от сокращений, предусмотренных проектом бюджета на 2027 год, а также расширение доступа молодежи к высшему образованию.

Кроме того, профсоюзные организации осудили действия полиции в отношении участников предыдущих акций и потребовали от властей прекратить репрессивные меры против учащихся и преподавателей.