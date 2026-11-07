Мужчина, устроивший стрельбу на Главной рыночной площади Кракова, оказался гражданином Польши, других подозреваемых в причастности к нападению пока нет, сообщила полиция Малопольского воеводства.

«Виновником инцидента на Главной рыночной площади Кракова является гражданин Польши. Мы опровергаем сообщения о смерти полицейского и о поисках другого подозреваемого. Единственный известный преступник находится под стражей», — говорится в сообщении ведомства в X.

По данным радиостанции RMF24, задержанному 25 лет.

Тем временем глава Малопольского воеводства Ян Кленчар сообщил в прямом эфире, что число погибших увеличилось до шести, 12 человек находятся в тяжелом состоянии.

19:47 Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал терактом стрельбу по случайным прохожим в центре Кракова, где нападавший открыл огонь из автомобиля. Об этом сообщает RTVI.

Туск выразил соболезнования семьям погибших и пострадавшим, а также сообщил, что постоянно получает информацию о происходящем в Кракове от министра внутренних дел.

По данным польских СМИ, стрельба произошла вскоре после 15:00 (18:00 по бакинскому времени) в районе Главной рыночной площади.

«На Главной рыночной площади в Кракове проводится полицейская операция. Около 15:00 мужчина, въехавший на автомобиле на площадь, начал стрелять по случайным людям. Преступник был задержан. Пострадали люди, в том числе сотрудники полиции», – говорится в заявлении Малопольского управления полиции.

При задержании подозреваемый получил ранение, после чего его доставили в больницу. По данным пресс-секретаря пожарной службы Хуберта Чепвы, среди пострадавших двое полицейских.

Очевидцы рассказали, что стрелявший вел огонь в сторону магазина Zara. Позже туда перенесли раненых, чтобы оказать им первую помощь до приезда медиков.

Еще один свидетель сообщил о столкновении трех автомобилей на пересечении улиц Страдомской и Дитля незадолго до стрельбы. Корреспондент Dziennik.pl, находившийся на месте происшествия, утверждает, что из автомобиля прозвучало от 20 до 30 выстрелов.

По информации телеканала Polsat, нападавший выехал на площадь и стрелял прямо из салона машины. На витринах магазинов остались многочисленные следы от пуль.

«Нам известно, что по меньшей мере одному из пострадавших проводились реанимационные мероприятия, но на данный момент полиция отказывается подтвердить, сколько человек получили ранения, насколько серьезным было их состояние, сколько человек присутствовало на месте происшествия и сколько было доставлено в больницу», – сообщил репортер телеканала.

Полиция призвала жителей и туристов не приближаться к Главной рыночной площади. Мариацкий костел, расположенный там, закрыли. На площадь также приземлился вертолет санитарной авиации для транспортировки раненых в больницу.

Gazeta Krakowska предположила, что стрельба могла быть связана с терактом или разборками между криминальными группировками. Rzeczpospolita обратила внимание, что неподалеку от Главной рыночной площади в это время проходила демонстрация правых сил на фоне кризиса вокруг Конституционного трибунала. Вместе с тем издание подчеркнуло, что никаких данных о связи акции со стрельбой нет.

19:36 Число погибших в результате стрельбы в центре польского Кракова возросло до пяти, среди раненых есть двое полицейских, сообщает полиция Малопольского воеводства.

«В инциденте на Главном рынке погибли пять человек, несколько человек ранены», – говорится в сообщении, опубликованном в соцсети X.

По данным полиции, нападавший получил ранение от правоохранителей. Сейчас его доставляют в больницу.

19:18 В центре польского Кракова в результате стрельбы погибли два человека, еще 10 получили ранения, сообщают польские СМИ.

Инцидент произошел в районе главной площади города. На место прибыли экстренные службы, полиция проводит операцию. Жителей и находящихся поблизости людей призвали укрыться в безопасных местах.

Стрелявший в Кракове задержан, среди пострадавших есть полицейские, заявляет RMF24.