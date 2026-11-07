Подавляющее большинство жителей Германии недовольны работой канцлера Фридриха Мерца и возглавляемого им правительства – деятельность не одобряют 82% опрошенных. Об этом свидетельствуют результаты исследования INSA для Bild am Sonntag.

При этом уровень недовольства канцлером продолжает расти. В октябре он был на два процентных пункта ниже, а в январе составлял 67%. Положительно работу Мерца оценивают лишь 13% респондентов.

Столь же низкие показатели у правящей коалиции ХДС/ХСС и СДПГ. Работой кабинета министров также недовольны 82% участников опроса, и только 13% дают ему положительную оценку.

Одной из причин такого отношения стала экономическая ситуация в стране. Почти 60% респондентов считают, что за время работы нынешнего правительства их материальное положение ухудшилось. Лишь 6% отметили улучшения.

Опрос проводился 5–6 ноября среди 1 004 человек.

Позиции Мерца ослабли и на фоне затянувшихся реформ, а также неудач консерваторов на региональных выборах. В частности, ХДС потерпел серьезные поражения в Саксонии-Анхальт, Мекленбурге – Передней Померании и Берлине.