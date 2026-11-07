Французские власти, предположительно, подготовили для президента Эмманюэля Макрона секретный бункер в пригороде Парижа на случай захвата Елисейского дворца протестующими, сообщает The Daily Telegraph со ссылкой на книгу французских журналистов.

По информации издания, чиновники опасаются дальнейшего роста протестного движения, в том числе возможных беспорядков после следующих президентских выборов. На этом фоне глава полиции Парижа Патрис Форе, как утверждают авторы книги, неоднократно проводил совещания, посвященные подготовке к возможному восстанию.

Журналисты также сообщают, что французские власти опасаются краха правительства и уже разработали план развертывания войск. Кроме того, мог быть создан секретный фонд для финансирования возможных сил сопротивления, пишет The Daily Telegraph.