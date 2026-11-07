Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что некоторые выходцы из страны представляются представителями сексуальных меньшинств, чтобы получить убежище в Европе.

«Из Армении криминальные элементы уезжают в Европу и пишут, что они геи и что в Армении их преследуют. Знаете, почему? Чтобы получить право на проживание», – сказал Пашинян.

По словам премьера, закон о равноправии и запрете дискриминации необходим в том числе для того, чтобы предотвращать подобные случаи. Он также подчеркнул, что Армения должна соответствовать европейским стандартам.