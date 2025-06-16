Посольство Азербайджана в Исламской Республике Иран и Генеральное консульство в городе Тебриз, а также посольство в Государстве Израиль соответственно рассматривают обращения граждан Азербайджана, поступающие на «горячие линии», и принимают необходимые меры.

Об этом заявил пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

По его словам, на первом этапе был обеспечен переход через ирано-азербайджанскую границу в общей сложности 41 гражданина Азербайджана, включая членов семей сотрудников нашего посольства в Исламской Республике Иран.