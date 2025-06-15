Группа оказавшихся в Иране на фоне эскалации конфликта с Израилем россиян, среди которых ученые и симфонический оркестр, пересекла границу с Азербайджаном.

Об этом рассказала РБК член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте, профессор МГИМО МИД России Элина Сидоренко. Она и другие ученые отправились в Иран в рамках просветительской экспедиции БРИКС.

Почти 200 россиянам пришлось «очень долго ждать» открытия иранской границы, на это ушло примерно четыре часа, проинформировала Сидоренко.

После этого группа пешком перешла границу. В Азербайджане для россиян подготовили комфортабельные автобусы, которые доставят группу в гостиницу в Баку.

«Пограничники принимают с большой теплотой. Посольство России в Азербайджане ежеминутно обеспечивает комфорт, организует все процессы», — добавила Сидоренко.