Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с обращением к гражданам Ирана.

Он заявил, что смена режима в Иране возможна, поскольку власти утратили поддержку народа и держатся лишь на ядерной программе и баллистических ракетах. По его словам, иранский режим подавляет женщин и студентов, лишая народ свободы. Он отметил, что между израильским и иранским народами существует историческая дружба, которая может возродиться, если это решит сам иранский народ.

«Наши народы связывает большая историческая дружба, это может произойти снова. Это решение иранского народа», — заявил он.