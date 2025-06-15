Министр разведки Ирана Эсмаил Хатиб заявил, что против всех, кто сотрудничает с врагом, будут приняты решительные меры.
КСИР также призвал граждан быть бдительными и сообщать о подозрительной активности «вражеских шпионов» по специальным телефонам.
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Министр разведки Ирана Эсмаил Хатиб заявил, что против всех, кто сотрудничает с врагом, будут приняты решительные меры.
КСИР также призвал граждан быть бдительными и сообщать о подозрительной активности «вражеских шпионов» по специальным телефонам.