Министр разведки Ирана Эсмаил Хатиб заявил, что против всех, кто сотрудничает с врагом, будут приняты решительные меры.

КСИР также призвал граждан быть бдительными и сообщать о подозрительной активности «вражеских шпионов» по специальным телефонам.