В графике возвращения паломников не будет никаких изменений. Первая группа паломников численностью около 180 человек завтра вернется в Азербайджан авиарейсом AZAL.

Об этом говорится в заявлении Вюсала Джахангири, руководителя отдела внешних связей Управления мусульман Кавказа (УМК) и руководителя Электронной системы хаджа.

«В связи с недавними событиями (авиаудары Израиля по Ирану) не возникнет никаких проблем с возвращением в Азербайджан паломников из хаджа. Первая группа прибудет в Азербайджан завтра вечером», — приводит АПА его слова.

Он добавил, что последняя группа паломников численностью около 100 человек должна отправиться в Азербайджан в ночь с 20 на 21 июня.