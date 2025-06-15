В Гималаях, на севере Индии, рано утром 15 июня произошла авиакатастрофа, пишет URA.RU. На высоте свыше 3,5 тысяч метров над уровнем моря вертолет рухнул вскоре после взлета, после чего произошло возгорание.

Все семь человек, находившихся на борту, погибли, включая одного ребенка. Вертолет следовал из Кедарнатх Дхама – священного места для индуистских паломников.

Предварительно установлено, что причиной катастрофы стали сложные метеоусловия, а именно плохая видимость из-за непогоды в районе лесов Гаурикунда.