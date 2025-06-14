Иранские баллистические ракеты нанесли удар по главному военному штабу Израиля — комплексу «Кирьят», который часто называют израильским аналогом Пентагона.

«Здание на территории комплекса было поражено. Нанесён значительный ущерб», — сообщил Fox News.

По данным телеканала, около 150 иранских ракет в течение вечера были нацелены на Израиль — как на жилые районы, так и на военные объекты. Один из кварталов рядом с «Кирьятом» оказался почти полностью разрушен. Спасатели разбирают завалы в поисках тел.

Несмотря на работу систем ПРО — «Железный купол», «Праща Давида», «Стрела», «Пэтриот» и THAAD — часть ракет прорвались.

«Мы видели, как ракеты врезались в землю, причинив значительный ущерб», — отметил корреспондент Fox.