Китай и Азербайджан завершили переговоры о доступе к рынкам для вступления Азербайджана в ВТО.

Китай и Азербайджан провели второй раунд двусторонних переговоров о доступе к рынкам о вступлении Азербайджана во Всемирную торговую организацию (ВТО) в Пекине в пятницу и договорились о завершении переговоров, говорится в релизе Министерства торговли Китая (MOFCOM).

Сопредседателями встречи были вице-министр торговли Китая Янь Дун и заместитель министра экономики Азербайджана и главный переговорщик по вступлению в ВТО Самед Баширли.

Обе стороны достигли консенсуса по всем первоначальным предложениям в области торговли товарами и услугами, согласившись существенно завершить двусторонние переговоры о доступе на рынок для вступления Азербайджана в ВТО, говорится в уведомлении MOFCOM.

Завершение переговоров дает значительный импульс для вступления Азербайджана в ВТО, демонстрируя твердую поддержку Китаем быстрой интеграции Азербайджана в ВТО.