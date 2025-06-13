Иранские ученые продолжат работать над мирной ядерной программой, заявил в пятницу представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди.

«Мы продолжим энергично двигаться по этому пути», — приводит «Интерфакс» его слова со ссылкой на иранские СМИ.

‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​ Камальванди подчеркнул, что Тегеран не отказывается от права на использование атомной энергии в мирных целях.

«Могу вас заверить, что действия Израиля не поколебали нашу решимость», — добавил он, комментируя удары Израиля по иранским ядерным объектам.

Ранее агентство Tasnim со ссылкой на предварительные данные сообщало, что израильские военные в ходе ударов по Ирану ликвидировали минимум шесть ведущих физиков-ядерщиков.