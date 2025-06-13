На фоне заявлений Тель-Авива о продолжении военной операции против Ирана в Баку сохраняют сдержанность. Азербайджан официально не участвует в конфликте и придерживается нейтралитета, несмотря на вбросы в российских и армянских пабликах.

Но как оценивают новый виток эскалации азербайджанские политологи?

Нынешний удар Израиля по Ирану не останется без ответа со стороны ИРИ, и будет иметь в краткосрочной перспективе как минимум накал эскалации, потому что израильские удары пришлись на военную инфраструктуру и высокопоставленных военных Ирана. Об этом в беседе с Minval сказал политолог, глава Центра исследований Южного Кавказа Фархад Мамедов, комментируя военное противостояние между Израилем и Ираном.

«Пока есть информация только об ударе по нефтеперерабатывающему заводу Ирана. Дальше уже охват и география ударов могут быть расширены, если иранская сторона будет также планомерно отвечать Израилю», — считает эксперт.

Говоря о роли США в данной ситуации, он указал на то, что Америка ведет свой трек переговоров с Ираном, «но иранская сторона последние несколько дней делала заявления о достижении уже какого-то уровня обогащения урана, который приводит их к возможности обладания ядерным оружием».

«Американская сторона не могла не знать об ударе Израиля. Без помощи США реализовать такого масштаба атаку по территории Ирана невозможно. Израиль с этим в одиночку не справился бы – как минимум разведданные и координация действий стали не прямым, а косвенным участием США в этой атаке», — убежден политолог.

Ответ Ирана, считает Мамедов, может быть напрямую по Израилю: «Второй уровень — это американская военная инфраструктура, которая была задействована в ударе, и которая могла находиться на территории военных баз США в регионе Ближнего Востока».

«Если этот трек эскалации перейдет от уровня Израиль-Иран на уровень Иран-США, то это будет иметь очень плачевные последствия для всего региона. Пока мы видим, что Израиль бьет по Ирану, и тот отвечает Израилю. Локализация пока на этом треке не вовлекает другие страны, хотя используется воздушное пространство третьих государств», — сказал эксперт.

Кроме того, Мамедов коснулся угроз, с которыми может столкнуться Азербайджан в результате столкновения.

«Иран будет определять, воздушное пространство какой страны было использовано для ударов по нему, а в числе этих государств Азербайджана нет. Соответственно, у Ирана не может быть поводов для какой-либо активности против Азербайджана. Кроме того, на территории Азербайджана нет какой-либо инфраструктуры Израиля и США», — отметил он.

При этом Мамедов не исключил возможной смены настроений у нового военного командования Ирана в отношении Азербайджана.

«После гибели высокопоставленных военных в Иране пришли новые люди, которые могут иначе проявлять активность, и ситуация становится непредсказуемой, следовательно риски есть. Но объективных причин для рисков относительно Азербайджана нет. Но новое военное руководство может иметь другие настроения в отношении соседей. Нужно понимать, что концентрация военной силы Ирана больше направлена на западные границы и на юг», — пояснил эксперт.

Отвечая на вопрос о радиационной опасности в результате повреждения ядерных объектов на территории Ирана, политолог отметил, что в силу закрытости ИРИ пока не представляется возможным определить, насколько верным можно считать информацию иранской стороны о том, что утечки не произошло.

«Это могут продемонстрировать только объективные данные. Верить Ирану в том, что не произошла утечка… Это можно верифицировать только после того, как это действительно может случиться. Поэтому риск есть. Будем ожидать точных данных», — заключил Мамедов.

Также для Minval ирано-израильский конфликт прокомментировал политолог, руководитель Центра политических исследований «Атлас» Эльхан Шахиноглу, который считает, что удары Израиля по иранским военным центрам были ожидаемы.

«Правительство Израиля ждало разрешения Вашингтона. Президент США Дональд Трамп посоветовал премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху дождаться результатов переговоров с Ираном. Однако встречи официальных лиц США и Ирана в разных странах не дали результатов. Кроме того, верховный лидер Ирана Али Хаменеи, не упоминая Дональда Трампа, направил главе Белого дома сообщение: «Кто вы такой, чтобы указывать нам?» Это означало, что Али Хаменеи был против соглашения Тегерана с Вашингтоном по ядерной проблеме. Такая ситуация была выгодна Биньямину Нетаньяху», — убежден эксперт.

По его мнению, произошло еще одно событие, которое было выгодно Израилю: «Международное агентство по атомной энергии приняло резолюцию против Ирана. В резолюции подчеркивалось, что Иран нарушил свои обязательства по Договору о нераспространении ядерного оружия. Иран не выполнил свои обязательства перед организацией. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что Иран не информировал агентство о наличии ядерных материалов на некоторых запрещенных объектах и о работах, которые ведутся с этими материалами. Заявлений Гросси о том, что «Иран обогатил уран до такой степени, что может произвести несколько ядерных бомб» было достаточно, чтобы Израиль нажал на кнопку».

«Израиль получил разрешение от президента США Дональда Трампа атаковать Иран. Израиль не прекратит свои авиаудары. Главная цель Израиля — лишить Иран возможности получить ядерное оружие. Пока этого не произойдет, авиаудары Израиля будут продолжаться», — уверен политолог.

Шахиноглу отметил, что Иран также попытается нанести ответный удар Израилю, но он не будет иметь большого эффекта. «Это показал последний конфликт между двумя странами. Большое количество ракет, выпущенных Ираном по Израилю, были сбиты в воздухе, и не было никаких потерь среди израильских военных. На этот раз Израиль также будет сбивать иранские ракеты и беспилотники до того, как они достигнут израильского воздушного пространства», — считает эксперт.

Говоря о действиях США, политолог выразил уверенность в том, что Штаты не станут напрямую вмешиваться в войну, «но Пентагон будет делиться разведданными по Ирану с Израилем и помогать Израилю сбивать иранские ракеты и беспилотники в воздушном пространстве арабских стран».

«Если Иран нанесет удар по военным базам США в арабских странах, то столкнется с альянсом США и Израиля, что увеличит проблемы Ирана», — добавил он.

В результате этой войны, считает эксперт, процессы в Иране могут развиваться в двух направлениях: «режим в Иране попытается мобилизовать население страны против общего врага. Там уже использовали этот метод однажды — в 1979 году, через год после Исламской революции, когда началась война с Ираком. Новый режим, еще не укрепивший свои позиции в Иране, смог мобилизовать население страны на борьбу против общего врага. Режим попытается сделать то же самое и на этот раз. Однако возможно развитие событий и по второму направлению. В результате войны в Иране могут усилиться центробежные тенденции. Это тоже отвечает интересам Израиля».

«Азербайджан должен быть готов к развитию событий в Иране по различным сценариям. Наши соотечественники в Иране могут обратиться к Турции и Азербайджану, чтобы защитить себя от войны. В этом случае нам придется предоставить убежище нашим соотечественникам. Мы не хотим, чтобы война достигла такого уровня. С другой стороны, необходимо усилить меры безопасности в Азербайджане. Потому что консервативные круги в Иране могут радикализироваться и предпринять шаги против стран региона, сотрудничающих с США и Израилем», — заключил Шахиноглу.