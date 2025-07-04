Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Соединённых Штатов Америки Дональду Трампу по случаю национального праздника — Дня независимости.

В письме подчёркивается особое значение, придаваемое дружеским отношениям и партнёрству между Азербайджаном и США. Алиев отметил, что тесное сотрудничество по таким направлениям, как укрепление международного мира и безопасности, борьба с терроризмом и его различными проявлениями, энергетическая безопасность и другие важные сферы, является характерной чертой стратегического партнёрства двух стран.

«С удовлетворением отмечаю, что Соединённые Штаты Америки на протяжении многих лет являются надёжным партнёром Азербайджана в энергетической сфере. Наше сотрудничество, основанное на прочных традициях и устойчивой базе, успешно продолжается и сегодня. Мы высоко ценим постоянную поддержку США реализации энергетической стратегии Азербайджана и масштабных инфраструктурных проектов, служащих стабильности и развитию региона», — говорится в письме.

Президент также подчеркнул, что сегодня существуют хорошие возможности для вывода азербайджано-американского партнёрства на качественно новый уровень. По его словам, существует значительный потенциал для расширения взаимовыгодного сотрудничества в таких сферах, как экономика и торговля, энергетика, транспорт, промышленность, авиация, высокие технологии, инвестиции и другие важные направления.

«Убеждён, что благодаря твёрдой политической воле и совместным усилиям дружеские и партнёрские отношения между нашими странами и впредь будут всесторонне расширяться в интересах наших народов», — отметил Ильхам Алиев.

Глава государства пожелал Дональду Трампу крепкого здоровья, счастья и успехов в деятельности, а народу Соединённых Штатов — мира и благополучия.