Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что массированная атака России в ночь на 4 июля стала одной из крупнейших — по стране было выпущено 550 целей, включая более 300 дронов «Шахед» и баллистические ракеты. Основной удар пришёлся на Киев, где тревога продолжалась до 9 утра. Пострадали также Днепропетровская, Сумская, Харьковская, Черниговская и Киевская области. Сообщается о 23 раненых.

По словам Зеленского, украинским силам удалось сбить 270 целей, ещё 208 дронов были подавлены средствами РЭБ. Он отметил, что начали эффективно работать дроны-перехватчики и подчеркнул важность партнёрской поддержки, особенно в поставках систем противоракетной обороны, таких как Patriot.

Президент подчеркнул: без реального давления Россия не прекратит разрушительную войну. Он призвал к усилению санкционного давления, чтобы удары России по Украине имели ощутимые последствия — по экономике, инфраструктуре и доходам. Особую роль, по его мнению, должны сыграть США.