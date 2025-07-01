Сегодня в Баку были озвучено заключение судебно-медицинской экспертизы азербайджанской стороны доставленных накануне из России тел Гусейна и Зияддина Сафаровых, которые скончались после «задержания», проведенного правоохранителями в Екатеринбурге 27 июня.

Эксперты из Азербайджана пришли к выводу, что смерть в обоих случаях наступила по причине посттравматического и постгеморрагического шока в результате множественных серьезных телесных повреждений, полученных от ударов тупыми предметами. Таким образом, заключение азербайджанских экспертов решительно опровергает версию российской стороны о том, что смерть наступила из-за «болезни сердца».

О том, какие действия может предпринять азербайджанская сторона для того, чтобы обеспечить объективное расследование данного инцидента с последующим привлечением к ответственности всех виновных лиц, а также о возможной реакции Москвы на заключение судмедэкспертов из Баку, в беседе с Minval.az своими мыслями поделился политолог, депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеков.

«Один из братьев – гражданин России. Тут по логике адвокат должен подать апелляцию в вышестоящую инстанцию, потребовать пересмотра результатов заключения экспертов первой инстанции. В Азербайджане данный инцидент рассматривается как пример этнической нетерпимости, шовинизма и преступление. Такая оценка дана и на официальном, и на общественном уровне. Все остальное же должно идти в соответствии с юридическими процедурами. Сколь бы они необъективными в России не были, иного пути нет. Пусть даже тормозится на каком-то этапе, но его нужно пройти, потому что никакие международные инстанции этим делом заниматься не будут, поскольку имеется множество случаев, когда в России осуществлялся откровенный произвол. После того, как Россия покинула Совет Европы, международные инструменты воздействия на российскую правовую систему уже недоступны», — объяснил эксперт.

Депутат с сожалением отметил, что «мы будем вынуждены действовать через адвокатов в рамках российской юридической системы».

«Но то, что этот инцидент наложит свой негативный отпечаток на наши двусторонние отношения, думаю, что это уже не вызывает никакого сомнения. Тут уже принято решение о заморозке многих культурных программ и политического диалога, в том числе объявлен отказ принимать в Баку вице-премьера РФ Алексея Оверчука, визит которого ожидался. Кроме того, приостановлены различного рода обсуждения и переговоры по ряду крупных соглашений по экономическим направлениям», — сказал политолог, указав при этом, что подобные меры демонстрируют нежелание Баку принимать такое абсолютно немотивированное отношение со стороны России.

«И все, что касается достоинства нашего государства, то мы в состоянии его оградить от нелепых угроз, которые сегодня озвучиваются из Москвы в адрес Азербайджана. Такие выпады лишь усугубляют ситуацию и нисколько не пугают тут никого. Но приязнь уйдет и останется просто холодное соседство, судя по всему. При нынешнем российском руководстве и при тех шовинистических настроениях, которые разгоняются в России, по все вероятности, отношения будут двигаться именно по этой траектории», — убежден Мусабеков.

Говоря о том, как в России воспримут заключение азербайджанской стороны, которое полностью противоречит российскому, депутат сказал: «Москва просто проигнорирует наше заключение. Мы с подобного рода хамским отношением сталкиваемся не в первый раз».

В связи с этим эксперт напомнил ситуацию с гибелью оппозиционера Алексея Навального.

«Они, отравив Навального, продолжали упорно настаивать на своем даже после того, как самые квалифицированные химики и эксперты Германии утверждали, что он был отравлен. Российская сторона чуть ли не в наркомании его обвиняла. Поэтому ожидать, что в Москве после того, как получат наше заключение, пристыдятся и пересмотрят это дело, проведут дополнительное расследование, — ничего подобного. После такой высокомерно хамской реакции, которую мы уже увидели сейчас от России по данному вопросу, я не жду каких-то позитивных изменений в поведении Москвы», — заключил Мусабеков.