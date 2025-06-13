В связи с текущей напряжённой ситуацией между Израилем и Ираном, гражданам Азербайджана рекомендуется воздержаться от поездок в Израиль, если в этом нет крайней необходимости, а тем, кто уже находится там, проявлять максимальную осторожность. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

«Гражданам Азербайджанской Республики, находящимся в настоящее время на территории Государства Израиль, рекомендуется соблюдать правила охраны и безопасности, следует действовать инструкциям местных органов по вопросам безопасности. В случае возникновения какой-либо чрезвычайной ситуации гражданам рекомендуется обращаться в Посольство Азербайджанской Республики в Государстве Израиль. Контакты Посольства: [email protected]

+972 54 539 77 88″, — говорится в обращении.