Министр обороны ФРГ Борис Писториус прибыл с необъявленным визитом в Киев.

Как сообщило агентство DPA, он намерен ознакомиться с ситуацией на месте и обсудить с руководством Украины предоставление ей новой военной помощи.

«Мы делаем все, чтобы поддержать Украину так, чтобы она могла защищаться и находилась в позиции, при которой Россия была бы готова к серьезным переговорам», — утверждал Писториус.

«Конечно, речь пойдет о том, как будет выглядеть поддержка со стороны Германии и других европейцев в будущем, что мы можем сделать, например, в области промышленного сотрудничества, а также касательно иной помощи», — заявил он.