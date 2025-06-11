Страны Евросоюза, несмотря на антироссийские санкции, импортировали в 2024 году из РФ нефть и газ на сумму €21,3 млрд, что составляет 59,1% всего импорта ЕС из России.

Такие данные привело федеральное статистическое ведомство Германии, передает ТАСС.

Основными получателями российских нефти и газа были Венгрия (21,8%), Словакия (15,8%) и Франция (14,5%). Среди других важных для ЕС импортных товаров из РФ были металлы (15%) и химпродукты (9,6%). Страны Евросоюза экспортировали в Россию в основном фармацевтическую продукцию (28,1% или почти €8,9 млрд), химпродукты (13,9%), продукты питания и корма (9,5%). В целом импорт товаров из РФ сократился в 2024 году по сравнению с 2021 годом на 78% — примерно с €163,6 млрд до €36 млрд, экспорт в Россию европейской продукции сократился на 64,6% — с €89,2 млрд почти до €31,6 млрд.

Германия в прошлом году импортировала из России на 94,6% меньше товаров, чем в 2021 году. Общий объем поставленной из РФ продукции составил €1,8 млрд. Экспорт германской продукции в Россию снизился за аналогичный период времени на 71,6%, до €7,6 млрд. Таким образом в прошлом году во внешней торговле ФРГ с Россией было зафиксировано рекордное положительное сальдо торгового баланса — экспорт в РФ превысил импорт на €5,8 млрд.

Важнейшими импортными товарами из России для Германии были металлы (42,3% или почти 0,8 млрд евро), химпродукты (24,7%), продукты питания и корма (15,2%). Экспортировала ФРГ прежде всего фармацевтическую продукцию (30,6% или 2,3 млрд евро), химпродукты (13,9%), станки (11,9%).