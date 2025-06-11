Французский лидер Эмманюэль Макрон сказал, что не желает превращения Гренландии в зону конфронтации с США. Он призвал к принятию международных соглашений, которые бы регулировали деятельность на этой территории, подобно соглашениям об Арктике.

«Гренландия является арктическим регионом, и мы хотим поступить так же, как в Арктике, то есть заключить международные договоры, которые будут регулировать эту сферу. Мы хотим защитить, мы хотим, чтобы ученые делали свою работу, но мы не желаем, чтобы она стала зоной конфронтации», — приводит France 2 слова президента.

Комментируя свой предстоящий визит на этот остров, Макрон отметил, что хочет таким образом выразить солидарность с Данией, частью которой является Гренландия, на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о возможном присоединении острова к США. Он добавил, что хочет продемонстрировать, что «готов прикладывать усилия, чтобы предотвратить хищничество и угрозы».