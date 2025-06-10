Израиль не передавал Украине, обороняющейся от российской агрессии, американские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot. Заявления посла Израиля в Киеве Михаила Бродского, утверждавшего обратное, не соответствует действительности. Соответствующее официальное заявление министерства иностранных дел Израиля опубликовало в среду, 10 июня, израильское онлайн-издание Ynet.

Указывается, что журналисты Ynet запросили у израильского МИДа комментарий в связи с высказываниями Михаила Бродского в интервью блогеру Маричке Довбенко, обнародованном в YouTube 9 июня. В той беседе дипломат рассказал, что Израиль передал Украине системы Patriot, которые были получены им от США и находились на вооружении Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в 1990-е годы. Одновременно Бродский выразил сожаление по поводу того, что о передаче Израилем Киеву этих систем ПВО «не слишком много говорили». «Но когда говорят, что Израиль не помог в военном плане, это не так. Это неправда», — подчеркнул собеседник Довбенко.

«Эти высказывания являются ложными. Израиль не поставлял Украине системы Patriot», — цитирует Ynet опровержение МИД. По сведениям издания, ранее Россия потребовала у Израиля объяснений в связи с заявлениями его посла в Украине.

Газета The New York Times 4 мая со ссылкой на источники написала, что одна система Patriot после ремонта будет отравлена из Израиля в Украину.