Рамзан Кадыров продвигает своего сына Адама как будущего лидера Чечни, пишет The Times. Хотя он третий из сыновей Кадырова, именно Адам, по мнению издания, стал «избранным преемником» — недавно он получил пост секретаря Совета безопасности республики.

На фоне ухудшения здоровья 48-летний Кадыров уже намекал на возможную отставку, что усилило слухи о передаче власти. По данным Al Jazeera, в мае Кадыров обсуждал эту идею с Владимиром Путиным, но получил отказ.

Эксперт из Карлова университета Эмиль Аслан считает, что Кадыров вскоре уйдёт, но Кремль не допустит, чтобы его сын возглавил республику: «Москва не против клана Кадыровых, но её приоритет — стабильность, а Адам не способен её обеспечить».