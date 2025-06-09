Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте намерен призвать страны альянса к резкому росту оборонных расходов. Как сообщает Bloomberg, в сегодняшнем выступлении в Чатем-Хаусе в Лондоне он подчеркнёт необходимость «квантового скачка» в коллективной обороне.

Рютте, в частности, заявит, что расходы на противовоздушную и противоракетную оборону должны вырасти на 400%. По его словам, даже после окончания войны в Украине угроза со стороны России не исчезнет.

«Мы видим в Украине, как Россия сеет террор с воздуха, поэтому мы укрепим щит, защищающий наше небо», — говорится в подготовленном тексте речи.