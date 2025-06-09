Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью французскому телеканалу LCI заявил, что, по его мнению, «русские понимают только язык силы», поэтому диалог с Москвой должен вестись исключительно с позиции силы.

«Сейчас Европа слаба, поэтому нам нужны американцы. Но в долгосрочной перспективе Европа должна стать сильнее», — подчеркнул он, добавив, что лишь сильная Европа сможет заключить стратегическое соглашение с Россией.

Орбан также отметил, что европейцы должны думать прежде всего о своих интересах:

«Мы должны думать не о Путине, а о себе. Мы не измеряем Европу через фигуру Путина. У нас есть собственные интересы. Мы должны быть сильными — и с Россией, и против неё. Президент России — это президент России. Если он захочет приехать в Венгрию, его примут со всеми необходимыми почестями».