Криштиану Роналду отметился 138‑м голом за сборную Португалии в финале Лиги наций против Испании. Матч в Мюнхене завершился со счётом 2:2, а в серии пенальти сильнее оказались португальцы — 5:3.

40‑летний форвард, установивший мировой рекорд по голам за национальную команду, после матча заявил, что приближается к завершению карьеры:

«Очевидно, я ближе к концу, чем к началу. Но если не будет серьёзной травмы, продолжу играть», — сказал Роналду.

На втором месте по голам за сборную находится Лионель Месси с 112 мячами.