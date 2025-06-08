В США мужчина отомстил койоту, который преследовал его, и удушил его голыми руками. Информацию приводит ABC 11.

Происшествие имело место в городе Роксборо, штат Северная Каролина. Местный житель вышел на улицу и курил около дороги, ведущей к его жилому комплексу, когда понял, что что столкнулся с проблемами.

«Я почувствовал, что кто-то наблюдает за мной», — отмечает Джеймс Пуллиам.

Через несколько мгновений из леса, на границе с которым находится район, выскочил койот. Пуллиам захотел отбиться от него камнями, но упал на землю, после чего хищник приблизился и напал на него. Он успел несколько раз укусить мужчину, но тот продолжал бороться. Пуллиам закричал, однако это не сработало, именно тогда он понял, что это превращается в борьбу за жизнь.

«Мне пришлось вырвать левую руку у него изо рта, и когда я ее вытащил, я просто душил его до тех пор, пока не приехала полиция», — отметил американец.

Мужчину доставили в больницу с травмами левой руки, а безжизненное тело койота забрали, чтобы сделать тест на бешенство. Так как он оказался положительным, Джеймсу осуществили необходимые прививки, помимо того, он должен будет некоторое время принимать антибиотики.