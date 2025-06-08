Руководитель Турецкого государства Реджеп Тайип Эрдоган обсудил региональные вопросы с главой правительства Пакистана Шахбазом Шарифом. Информация приводится в сообщении администрации президента Турции.

«Наш президент Эрдоган провел телефонный разговор с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом», – отмечается в сообщении.

Уточняется, что стороны обменялись мнениями по двусторонним отношениям, а также по региональным и глобальным вопросам.

«Эрдоган на встрече отметил, что дружественные отношения и солидарность между Турцией и Пакистаном еще больше укрепились после предпринятых шагов», – добавили в администрации.