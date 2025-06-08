Отец предпринимателя и миллиардера Илона Маска Эррол Маск прибыл в Москву для участия в международном «Форуме будущего 2050». Он провел беседу с журналистами и коснулся напряжения в отношениях между его сыном и главой государства Дональдом Трампом.

По словам Эррола, которые приводят «Известия», конфликт между Илоном Маском и Дональдом Трампом является следствием длительного стресса, в котором обе стороны находились последние месяцы. Он заявил, что подобные разногласия не являются чем-то исключительным, особенно в условиях напряжённой политической обстановки в США. В своей оценке он отметил, что сторонам стоит взять паузу и восстановить силы, прежде чем продолжать диалог.

Эррол Маск также сказал, что обеим сторонам пришлось столкнуться с серьёзными вызовами — от политических столкновений до попыток нормализовать ситуацию внутри страны. Это, по его словам, лишь усилило эмоциональную нагрузку и сделало конфликт почти неизбежным.