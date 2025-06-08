Продолжается благотворительная акция в рамках соцпроекта Bizim Mətbəx («Наша кухня»), который реализуется по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой в целях поддержки малообеспеченных семей по случаю праздника Гурбан байрамы.

Согласно информации IDEA, еще одним пунктом назначения благотворительной акции стал Наримановский район города Баку. Проживающим здесь 100 малообеспеченным семьям по случаю праздника были переданы коробки с продовольствием.

Главная цель социального проекта Bizim Mətbəх, который был инициирован Лейлой Алиевой – укрепить дух солидарности в нашем обществе, предоставив горячую еду и продовольственную помощь малообеспеченным семьям и нуждающимся. С начала своей работы волонтеры Bizim Mətbəx уже предоставили горячую еду и продовольственную помощь сотням тысяч людей, проживающих в Баку и его окрестностях, сумев тем самым внести в их повседневную жизнь теплоту и надежду.