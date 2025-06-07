Пентагон и NASA начали искать замену компании Илона Маска SpaceX и призвали ее конкурентов быстрее разработать ракеты и космические корабли после ссоры Маска с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает The Washington Post (WP).

Утверждается, что в правительстве были «ошеломлены» ожесточенным спором Маска и Трампа. Бизнесмен, в частности, заявил, что его компания прекратит полеты на космическом корабле Dragon, что оставит NASA без возможности транспортировать своих космонавтов на Международную космическую станцию. Несмотря на то что позже Маск отказался от своей угрозы, представители ведомств остались встревожены поведением миллиардера.

«Было осознание того, что мы не смотрим телевизор. Это реальная проблема», — сказал чиновник Пентагона. Представитель NASA отметил, что следить за спором было «весело», но после слов Маска о Dragon «cтало действительно страшно».