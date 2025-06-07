Решение американского лидера Дональда Трампа отменить госконтракты с компанией SpaceX миллиардера Илона Маска может привести к невыгодной зависимости США от России в области космических запусков и освоения космоса, пишет Newsweek.

«SpaceX имеет огромное значение для национальной безопасности США и NASA… В случае расторжения контрактов NASA снова придётся обращаться к России, чтобы добраться до Международной космической станции и вернуться с неё», — говорится в публикации.

Кроме того, эксперты предостерегают, что такие шаги могут снизить автономность США в космической сфере и сделать страну менее независимой от иностранных партнёров в критически важной области.