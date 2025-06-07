Россия начала гуманитарную акцию по передаче Украине тел 6000 погибших военнослужащих и обмену пленными, включая раненых, тяжело больных и бойцов младше 25 лет, заявил глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский.

По его словам, первая партия — 1212 замороженных тел украинских военных — уже прибыла в зону обмена. Украина также получила список из 640 пленных для первого этапа обмена. Однако, как утверждает Мединский, украинская сторона в последний момент отменила и приём тел, и сам обмен, не прибыв на место.

«Мы призываем Киев соблюдать договорённости и график, чтобы 1200 солдат и офицеров с каждой стороны получили шанс вернуться домой, а семьи — похоронить своих погибших», — написал он.