Новый президент Республики Корея Ли Чжэ Мён и его коллега из США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора договорились сыграть партию в гольф, а также обсудили политически мотивированные покушения, с которыми столкнулись оба политика.

Об этом сообщили в администрации южнокорейского лидера.

«Президенты договорились встретиться в ближайшее возможное время, будь то многосторонние площадки или двусторонние визиты, чтобы поддерживать тесный контакт ради развития двустороннего союза», — рассказали в офисе президента Республики Корея.