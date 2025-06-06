Франция настроена признать палестинское государство, заявил в пятницу в эфире канала RTL министр иностранных дел Жан-Ноэль Барро, сообщает «Интерфакс».

«По случаю конференции, которая состоится через несколько дней в Нью-Йорке, мы полны решимости привлечь ряд стран, а также всех заинтересованных лиц, в частности, Палестинскую национальную администрацию, арабские страны региона взять на себя обязательства, чтобы устранить все препятствия на пути к созданию и существованию палестинского государства», — сказал Барро.

Он добавил, что при этом «абсолютной необходимостью» является разоружение движения ХАМАС, иначе не будет «возможного будущего мира и стабильности для Газы и Палестины».

В апреле французский президент Эммануэль Макрон объявил, что Франция рассчитывает признать палестинское государство в июне нынешнего года.

В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке с 17 по 20 июня состоится международная конференция по урегулированию израильско-палестинского конфликта.