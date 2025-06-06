По состоянию на апрель за границей находятся 6,9 млн украинцев, сообщил Нацбанк Украины в своем июньском макроэкономическом и монетарном обзоре со ссылкой на данные ООН.

С начала года из Украины выехали еще 100 тысяч мигрантов.

«По состоянию на март 2025 года в Украине проживают 3,8 млн временно перемещенных лиц (их количество выросло на 188 тыс. с начала 2025 года) и 4,1 млн человек, вернувшихся к привычному месту проживания. Наибольшее количество ВПЛ проживает в Днепропетровской (16%) и Харьковской (12%) областях. Более половины всех ВПЛ (52%) происходят из районов, которые были полностью или частично оккупированные на момент сбора данных», — уточняется в нем.