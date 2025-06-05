На суде в Баку была показана видеозапись военного «парада», проведенного в ранее оккупированном городе Ханкенди Азербайджана в мае 2012 года, снятую армянами. Левон Мнацаканян был приглашен на трибуну, начальник отдела управления по защите государственного обвинения Генеральной прокуратуры Насир Байрамов задал ему вопросы. Левон Мнацаканян, занимавший высокие должности в вооруженных силах Армении, в том числе заместителя начальника генштаба и «министра обороны» при так называемом режиме, сначала ответил на вопросы о «параде» во время допроса.

Он сказал: «При проведении «парадов» мы опирались на опыт бывшего СССР. Обычно для «парадов» организовывался базовый годовой план подготовки. Также основой для проведения этих «парадов» были годовщины — 5, 10, 15, 20, 25 лет. Если вы спросите о моей связи с «парадами», то я был начальником штаба «армии обороны» в 2012 году. Я был ответственным за подготовку этого «парада». Во время «парада» я представлял личный состав «командующему армией», который, в свою очередь, отчитывался перед «главой страны».

Кроме того, я также участвовал в двух или трех парадах в Республике Армения».

Он заявил, что «парад» был посвящен 20-летию так называемой «армии» самопровозглашенного режима, и в ответ на вопрос прокурора отметил, что в то время использовался термин «Йератон», что в переводе с армянского означает «тройной праздник», по этому и случаю и был организован «парад». Эти три даты включали: 8 мая — день оккупации Шуши, 9 мая — День Победы во Второй мировой войне и день создания «армии» самопровозглашенного режима.

В видеокадрах отмечается, что командовал парадом генерал-майор Левон Мнацаканян — «первый заместитель командующего и начальник штаба» так называемой «армии» самопровозглашенного режима. «Парад» принимал так называемый «министр обороны» Мовсес Акопян.

Обвиняемый также назвал имена других участников «парада»:

«Назову справа налево: «спикер парламента» Ашот Гулян, религиозный деятель Сервазан, в ту пору министр обороны Республики Армения Сейран Оганян, «президент» Бако Саакян, экс-президент Армении Серж Саргсян (на тот момент действующий президент), католикос, а также второй президент Армении Роберт Кочарян, Аркадий Гукасян и занимавший тогда пост «премьер-министра» Араик Арутюнян».

Левон Мнацаканян сообщил, что на «параде» были представлены все виды артиллерийских вооружений и добавил: «D-30, D-20, противотанковые средства, БМ-21 «Град», самоходные артиллерийские установки… Были ракетные комплексы, если не ошибаюсь, «Смерч» и «Точка-У». Из бронетехники — танки и боевые машины пехоты».

Он также заявил, что часть вооружений, использованных на «параде», была доставлена из Армении, и отметил: «На этом «параде» присутствовали такие виды оружия, которых не было в арсенале «армии обороны». Однако они были привезены специально для проведения военного «парада». По-моему, «БМ-80», «Точка-У», «Смерч» были доставлены из Армении».

Левон Мнацаканян подчеркнул, что так называемая «армия» режима считалась частью вооруженных сил Армении, а назначение на должность «командующего» происходило по представлению министра обороны Армении и утверждалось президентом этой страны.

«Позднее это назначение стало осуществляться уже премьер-министром Армении», — добавил он.

Обвиняемый также сообщил, что для нужд так называемой «армии» составлялся список необходимого вооружения, на основании которого оно поставлялось из Армении. При этом, по его словам, за это не взималась никакая плата.

Судебный процесс продолжится 12 июня.