В ходе судебного процесса в Баку над обвиняемыми в терроризме армянами Левон Мнацаканян ответил на вопросы прокурора относительно Апрельских боев, произошедших в 2016 году.

По его словам, в то время был «министром обороны» непризнанного режима и докладывал о происшествии начальнику оперативного управления вооруженных сил Армении Артаку Давтяну и начальнику генерального штаба Юрию Хачатурову.

«После моего доклада начальник генерального штаба дал указание вывести даже резервы в районы сосредоточения», — отметил он.

Обвиняемый также перечислил задачи, полученные от вооруженных сил Армении во время Апрельских боев. Эти задачи включали усиление передовой линии, вывод резервов в соответствующие районы, проведение дополнительного комплектования и использование всех средств для предотвращения наступления противника.

Левон Мнацаканян отметил, что в ходе Апрельских боев они использовали оружие «Д-20», «Д-30», ракеты «Град» и стрелковое оружие.