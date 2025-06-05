Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на пост американского лидера Дональда Трампа о том, что российский руководитель Владимир Путин готовит «ответ» на операцию «Паутина»

«К сожалению, Путин чувствует безнаказанность и даже после всех ужасных российских ударов якобы готовит еще какие-то «ответы».

Это означает, что каждым новым ударом, каждой новой отсрочкой дипломатии Россия показывает средний палец всему миру. Всем, кто не хочет усиливать давление на Россию. Хотя это Россия должна искать мира. Это у них там, в Москве, должны чувствовать, что война имеет свою цену – большую цену, и самую высокую именно для агрессора», – отметил президент Украины.