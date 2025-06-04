Посольство США в Киеве поведало о постоянных угрозах со стороны российских ракет и дронов. Гражданам США советуется следить за сообщениями украинских властей о воздушных угрозах.

В сообщении дипмиссии говорится, что за последние недели Россия усилила интенсивность ракетных и беспилотных атак против Украины, и на данный момент «существует постоянный риск значительных воздушных атак».

«Посольство США в Киеве призывает граждан США соблюдать должную осторожность. Как всегда, мы рекомендуем быть готовыми немедленно спрятаться в укрытие в случае объявления воздушной тревоги», — отмечается в заявлении.

Обнародованы и рекомендации для граждан:

«Следите за обновлениями через местные СМИ».

«Заранее определите ближайшие укрытия для безопасного пребывания».

«В случае воздушной тревоги немедленно направляйтесь в убежище».

«Следуйте инструкциям местных властей и служб экстренной помощи».