Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф в письме к российскому президенту Владимиру Путину попросил о содействии в конфликте с Индией.

Об этом заявил специальный помощник премьера исламской республики Сейд Тарик Фатеми на площадке международного дискуссионного клуба «Валдай», передает ТАСС.

«Соседи не могут жить в такой ситуации, когда они готовы начать войну в любую минуту. Мы отправили важных лиц в соседние страны — в США, в Европейский союз, в Россию, объясняя, что любое предложение, которое придет от любой страны или от ООН, или от стран, занимающих нейтральную позицию между Индией и Пакистаном, — мы готовы сесть с ними за стол и позволить им разрешить проблему», — сказал он.

«Вчера у меня была встреча с министром иностранных дел России господином [Сергеем] Лавровым. Я передал ему письмо от своего премьер-министра и обращение к его превосходительству господину Путину. Мы попросили все эти страны использовать свое влияние, чтобы Индия и Пакистан сели за стол переговоров и достигли мирного соглашения», — добавил Фатеми.

Он также отметил, что Пакистан ждет любой инициативы от РФ, которая способна снизить градус напряженности в отношениях с Индией. «Мы здесь для того, чтобы увидеть поддержку со стороны России в любой инициативе, которая может снизить температуру. Пакистан и Индия должны сесть за стол переговоров», — указал Фатеми.