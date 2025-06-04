Порносайт Pornhub объявил о 24-часовом отключении во Франции в знак протеста против нового закона, обязывающего проверять возраст пользователей при каждом входе — через ID или банковскую карту.

Министр цифровой экономики Франции Жан-Ноэль Барро заявил: «Порносайты предпочитают покинуть Францию, чем защищать наших детей. В добрый путь!»

Владельцы Pornhub назвали закон «опасным», нарушающим конфиденциальность и неэффективным. Вместо привычного контента пользователи увидят символ Франции — Марианну — и надпись: «У свободы нет кнопки выключения».