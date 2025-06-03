Следственный комитет РФ квалифицировал подрывы мостов в Курской и Брянской областях как теракты.

«Очевидно, что террористы, действовавшие по указанию киевского режима, с максимальной точностью спланировали всё так, чтобы под их удары попали сотни мирных граждан», — говорится в официальном сообщении ведомства. Также сообщается, что с мест подрывов были изъяты части взрывных устройств.

Ранее СК РФ убрал слово «подрыв» из первоначального сообщения о происшествиях на железных дорогах, заменив его формулировкой об «обрушении конструкций» без указания причин.

В результате подрывов мостов погибли семь человек, пострадали 113, включая детей.