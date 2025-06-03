Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал удары Украины по российским аэродромам, заявив, что «возмездие неизбежно». По его словам, армия РФ «продолжит наступление», а «всё, что должно взорваться, непременно будет взорвано, а те, кто должен быть истреблён, — исчезнут».

Медведев также подтвердил, что цель России — не компромисс, а смена власти в Украине. Он заявил, что переговоры в Стамбуле нужны не для достижения мира на «нереальных условиях», а для «полного уничтожения неонацистской власти» в Киеве.