Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву поздравительное письмо по случаю 20-летия подписания «Договора о стратегическом партнерстве и союзнических отношениях между Азербайджанской Республикой и Республикой Казахстан».

«Нынешний уровень наших отношений с братской страной и надежным стратегическим партнером Казахстаном является удовлетворительным. Круг вопросов нашей двусторонней повестки дня расширяется с каждым днем ​​и обогащается новым содержанием. При этом заслуживает высокой оценки совместная деятельность наших стран по решению важных вопросов как на многосторонней основе, так и на двусторонней основе, их взаимная поддержка в международных организациях», — говорится в письме.

Ильхам Алиев отметил, что этот договор открыл новую страницу в истории азербайджано-казахстанских отношений и еще больше укрепил наше сотрудничество.

«Этот исторический документ, наглядно отражающий стратегическую суть наших межгосударственных отношений, создал благоприятную основу для развития активного политического диалога на всех уровнях, а также расширения плодотворного партнерства в экономической, торговой, гуманитарной и других сферах.

Уверен, что традиционные дружественные отношения и стратегическое партнерство между Азербайджаном и Казахстаном, построенные на таких прочных основах, как братство наших народов, общие историко-культурные корни и духовные ценности, будут и впредь развиваться и укрепляться по восходящей траектории благодаря нашим совместным усилиям, в соответствии с интересами наших народов», — подчеркнул президент Азербайджана.