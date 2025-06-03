Согласно закону, принятому Милли Меджлисом, утверждены показатели исполнения государственного бюджета Азербайджана за 2024 год. Так, в прошлом году доходы государства составили 37,16 млрд манатов, а расходы — 37,71 млрд манатов. Таким образом, дефицит бюджета достиг 551,8 млн манатов.

Несмотря на это, по состоянию на 1 января 2025 года свободный остаток в казне составил 1,83 млрд манатов, что позволяет покрыть дефицит и сохранить финансовую устойчивость.

Основными источниками доходов стали налоговые поступления, включая НДС (8,89 млрд манатов), налог на прибыль юридических лиц (6,78 млрд), а также трансферты от Государственного нефтяного фонда — 12,78 млрд манатов.

Крупнейшими статьями расходов стали: экономическая деятельность — 9,7 млрд манатов, из которых 4,82 млрд направлены на восстановление освобождённых территорий; оборона и безопасность — 6,56 млрд; социальная защита — 4,15 млрд; образование — 4,39 млрд; общие государственные услуги — 4,11 млрд.

Закон также определяет, что остаток на Едином казначейском счёте будет использован в соответствии с 19.5-й статьёй закона «О бюджетной системе».