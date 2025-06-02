Россия передала на встрече с Украиной свой меморандум об условиях завершения войны. Об этом заявил глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский.

«Мы решили несколько практических вопросов, мы в одностороннем порядке передаем 6000 замороженных тел украинских офицеров», — отметил он, добавив, что не знает, есть ли у Украины тела российских офицеров. «Мы их примем», — уточнил Мединский.

По его словам, все тяжелораненые и тяжелобольные будут обменяны по формуле «все на всех», по этой форме обменяны будут и молодые солдаты, потолок — не менее тысячи. «Обмены будут проходить регулярно, в рабочем порядке», — отметил он.

Мединский также показал список из 339 фамилий детей, переданный Украиной. По его словам, Россия предложила Украине прекращение огня на 2-3 дня на отдельных участках фронта.