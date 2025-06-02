Жители Баку забили тревогу: азербайджанский сегмент социальных сетей переполнен обсуждениями о том, что в городе похищают детей. Как сообщает Minval, женщины в интернете активно обсуждают, как неизвестные в Ясамальском районе Баку часами дежурят у детских площадок и буквально на глазах у взрослых похищают детей. В частности, в женских группах распространяют заявление одной из пользовательниц, которая описала преступление в соцсети.

«Сегодня в 19:00 была попытка выкрасть ребенка с детской площадки на 5-й параллельной, в большом дворе! Мужчина среднего возраста в оптических очках. Вначале звал мальчиков по-одному, предлагая научить их играть в футбол за пределами двора. В первый раз его спугнула насторожившаяся женщина, которая подошла и стала задавать вопросы по поводу его нахождения в этом дворе. Вернулся он через два часа, недолго думая, схватил девочку на глазах у матери и пустился бежать. За ним кинулись вслед. Он бросил девочку, добежал до машины, которая уже ждала его за шлагбаумом», — запостила пользовательница.

Между тем, в Министерстве внутренних дел республики отметили, что информация по данному заявлению уже проверена, в результате чего было установлено, что она не соответствует действительности.