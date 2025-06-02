Источник в украинской разведке сообщил The Economist, что водители грузовиков, с которых запускались дроны по российским аэродромам, вероятно, не знали, что именно они перевозили. Он сравнил этот элемент операции с атакой на Керченский мост в 2022 году, когда взрывчатку спрятали в грузовике.

По его словам, такие операции крайне сложны и продумываются как шахматная партия: удары по другим базам заставили Россию перебросить стратегические бомбардировщики на север, включая аэродром Оленья в Мурманской области. Именно он стал одной из главных целей.

По данным издания «База», российские следователи допросили водителей фур, использованных в операции. Один из них, 55-летний Александр З. из Челябинска, рассказал, что думал, будто перевозит каркасные дома. По его словам, заказ поступил от предпринимателя из Мурманской области, и сопровождался инструкциями по телефону от неизвестного. Последняя остановка — возле заправки «Роснефть» рядом с военным аэродромом в Мурманской области — стала точкой запуска дронов.

Следствие возбудило уголовное дело по статье «Теракт». Водитель утверждает, что не знал о содержимом груза. Владельцем машины оказался 37-летний мужчина по имени Артём, которого сейчас разыскивают. По предварительным данным, он — уроженец Украины.

Источник в украинской разведке подчёркивает: ключевые участники таких операций часто не знают всей картины. Подобные действия требуют предельной конспирации, особенно на территории, где действуют российские спецслужбы.

Таким образом, операция с дронами, по версии украинской стороны, стала результатом длительной подготовки и расчёта. Массированный удар был нанесён в тот момент, когда российская авиация сосредоточилась на уязвимых точках, куда её перебросили сами же военные.